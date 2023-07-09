Баннов Филипп Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794
Рождение ребёнка
1803 или 1805
Дочь: Перепелкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1805 или 1809
Дочь: Зенкина Степанида Филипповна
Рождение ребёнка
Около 01.04.1812
Дочь: Баннова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Баннова Мавра Гордеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Мавра Гордеевна
Смерть
Около 1830