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Баннов Филипп Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Баннов Федот Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803 или 1805

Дочь: Перепелкина Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1809

Дочь: Зенкина Степанида Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.04.1812

Дочь: Баннова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Баннова Мавра Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Мавра Гордеевна

Смерть
Около 1830
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