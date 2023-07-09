Баннова Мавра Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Мавра Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.04.1812

Дочь: Баннова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Баннов Филипп Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Филипп Назарович

Смерть
Неизвестно
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