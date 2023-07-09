Баннов Федот Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Баннов Филипп Назарович
Рождение ребёнка
03.11.1819
Дочь: Баннова Матрона Федотовна
Мать ребёнка: Баннова Фекла Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Баннова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Фекла Ивановна
Смерть
Около 1822
Федот Архипович - пасынок Филиппа Назаровича Баннова