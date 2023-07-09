Баннов Федот Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннов Федот Архипович

Баннов Федот Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Баннов Филипп Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1819

Дочь: Баннова Матрона Федотовна

Мать ребёнка: Баннова Фекла Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Баннов Иван Федотович

Мать ребёнка: Баннова Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Фекла Ивановна

Смерть
Около 1822
Федот Архипович - пасынок Филиппа Назаровича Баннова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close