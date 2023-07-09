Баннов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Баннов Федот Архипович
Мать: Баннова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Баннова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Баннова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1855
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Рождение ребёнка
27.02.1857
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Рождение ребёнка
22.09.1859
Дочь: Баннова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Рождение ребёнка
29.08.1861
Дочь: Баннова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Баннова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Рождение ребёнка
04.07.1864
Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Анна Фокична
Смерть
Неизвестно