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Баннов Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Баннов Федот Архипович

Мать: Баннова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Баннова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Баннова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1855

Сын: Баннов Семен Иванович

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1857

Сын: Баннов Семен Иванович

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1859

Дочь: Баннова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1861

Дочь: Баннова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Баннова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Баннов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Баннова Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Анна Фокична

Смерть
Неизвестно
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