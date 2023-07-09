Баннова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1819
Дочь: Баннова Матрона Федотовна
Отец ребёнка: Баннов Федот Архипович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Баннов Федот Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно