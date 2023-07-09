Баннова Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1819

Дочь: Баннова Матрона Федотовна

Отец ребёнка: Баннов Федот Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Баннов Иван Федотович

Отец ребёнка: Баннов Федот Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Федот Архипович

Смерть
Неизвестно
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