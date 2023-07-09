Баннова Анна Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1855
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Рождение ребёнка
27.02.1857
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Рождение ребёнка
22.09.1859
Дочь: Баннова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Рождение ребёнка
29.08.1861
Дочь: Баннова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Рождение ребёнка
04.07.1864
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Баннова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно