Баннова Анна Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Анна Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1855

Сын: Баннов Семен Иванович

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1857

Сын: Баннов Семен Иванович

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1859

Дочь: Баннова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1861

Дочь: Баннова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Баннов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Баннова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Баннов Иван Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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