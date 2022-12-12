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Романова Лидия Мефодьева

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902

Отец: Романов Мефодий Куприянович

Мать: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Титков Алик Ефимович

Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1935

Дочь: Титкова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1941

Дочь: Титкова Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Ефим Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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