Романова Лидия Мефодьева
Место рождения
Дата рождения08.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1902
Отец: Романов Мефодий Куприянович
Мать: Агрофена Анисимовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Титков Алик Ефимович
Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1935
Дочь: Титкова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1941
Дочь: Титкова Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Титков Ефим Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край