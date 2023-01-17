Титкова Валентина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения23.05.1935
Дата смерти21.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935
Отец: Титков Ефим Терентьевич
Мать: Романова Лидия Мефодьева
Бракосочетание
25.12.1962
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.12.1963
Сын: Завальный Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Завальный Анатолий Михайлович
Смерть
21.04.1972