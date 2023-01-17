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Титкова Валентина Ефимовна

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Место рождения

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.05.1935

Дата смерти

21.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935

Отец: Титков Ефим Терентьевич

Мать: Романова Лидия Мефодьева

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.12.1962

Муж: Завальный Анатолий Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.12.1963

Сын: Завальный Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Завальный Анатолий Михайлович

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
21.04.1972
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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