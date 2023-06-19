Титков Ефим Терентьевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1905 ст.
Дата смерти26.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905 ст.
Вступление в партию
1927
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1929
Жена: Романова Лидия Мефодьева
Рождение ребёнка
1931
Сын: Титков Алик Ефимович
Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1935
Дочь: Титкова Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1936
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1941
Дочь: Титкова Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева
Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.06.1942
Андреенки, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Перезахоронение
1987
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область