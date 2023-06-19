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Титков Ефим Терентьевич

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Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.03.1905 ст.

Дата смерти

26.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905 ст.

Отец: Титков Терентий Федорович

Мать: Титкова Елена Евсигнеевна

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Вступление в партию
1927
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1929

Жена: Романова Лидия Мефодьева

Рождение ребёнка
1931

Сын: Титков Алик Ефимович

Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1935

Дочь: Титкова Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1936
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1941

Дочь: Титкова Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Романова Лидия Мефодьева

Качесово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
26.06.1942
Андреенки, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Перезахоронение
1987
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область