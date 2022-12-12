Титкова (Прасолова) Елена Евсигнеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти16.01.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Прасолов Евсигней Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1897 ст.
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.
Дочь: Титкова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1902 ст.
Дочь: Тарасова Елизавета Терентьевна
Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1963
Минск, Минск