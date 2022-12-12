Титкова (Прасолова) Елена Евсигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова (Прасолова) Елена Евсигнеевна

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Место рождения

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

16.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Прасолов Евсигней Федотович

Мать: не указана

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.06.1897 ст.

Муж: Титков Терентий Федорович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.

Дочь: Титкова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1902 ст.

Дочь: Тарасова Елизавета Терентьевна

Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1905 ст.

Сын: Титков Ефим Терентьевич

Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Титков Егор Терентьевич

Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Титков Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Титков Терентий Федорович

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.01.1963
Минск, Минск
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