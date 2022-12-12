Прасолов Евсигней Федотович
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Прасолов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Титкова Елена Евсигнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Павел Евсигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Василий Евсигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно