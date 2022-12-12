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Прасолов Евсигней Федотович

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Место рождения

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Прасолов Федот

Мать: не указана

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Титкова Елена Евсигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Павел Евсигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Василий Евсигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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