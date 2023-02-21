Прасолова Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Прасолов Ларион Федотович

Отец ребёнка: Прасолов Федот Васильевич

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Прасолов Евсигней Федотович

Отец ребёнка: Прасолов Федот Васильевич

Зорьки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Федот Васильевич

Смерть
Неизвестно
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