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Агрофена Анисимовна

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Место рождения

Штаб-Загустино, Загустинская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

22.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Штаб-Загустино, Загустинская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1902

Дочь: Романова Лидия Мефодьева

Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Романова Нина Мефодьевна

Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Романова Александра Мефодьевна

Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Романов Николай Мефодьевич

Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Мефодий Куприянович

Смерть
22.05.1944
Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
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