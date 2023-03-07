Агрофена Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти22.05.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1902
Дочь: Романова Лидия Мефодьева
Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Романова Нина Мефодьевна
Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Романова Александра Мефодьевна
Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Романов Николай Мефодьевич
Отец ребёнка: Романов Мефодий Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1944