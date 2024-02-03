деревня Студенец, деревня Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Студенец

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Загустинская волость
270. Студенец, село бывшее государственное, при речке Бузанке, дворов 40, жителей 229, церковь православная, часовня, мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Загустинская волость
29Село СтуденецтрактепрудеСтуденецк. с. о. церк земли66241236Студенецк. прав. 13038

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
178083Студенецдеревня53°53'00"32°05'00"N-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Студенецкое сельское поселение
66656460101д Студенецдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close