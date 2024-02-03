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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
270. Студенец, село бывшее государственное, при речке Бузанке, дворов 40, жителей 229, церковь православная, часовня, мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
29Село СтуденецтрактепрудеСтуденецк. с. о. церк земли66241236Студенецк. прав. 13038
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178083Студенецдеревня53°53'00"32°05'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656460101д Студенецдеревня