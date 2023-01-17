Романова Нина Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Романов Мефодий Куприянович
Мать: Агрофена Анисимовна
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Савостенкова Зина Никитична
Отец ребёнка: Савостенков Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Савостенкова Клара Никитична
Отец ребёнка: Савостенков Никита Терентьевич
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область