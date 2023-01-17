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Романова Нина Мефодьевна

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Романов Мефодий Куприянович

Мать: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Савостенкова Зина Никитична

Отец ребёнка: Савостенков Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Савостенкова Клара Никитична

Отец ребёнка: Савостенков Никита Терентьевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостенков Никита Терентьевич

Смерть
1955
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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