Романов Мефодий Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Мефодий Куприянович

Романов Мефодий Куприянович

avatar

Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1902

Дочь: Романова Лидия Мефодьева

Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Романова Нина Мефодьевна

Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Романова Александра Мефодьевна

Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Романов Николай Мефодьевич

Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Анисимовна

Смерть
1945
Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close