Романов Мефодий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1902
Дочь: Романова Лидия Мефодьева
Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Романова Нина Мефодьевна
Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Романова Александра Мефодьевна
Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Романов Николай Мефодьевич
Мать ребёнка: Агрофена Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Анисимовна
Смерть
1945