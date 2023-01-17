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Романов Николай Мефодьевич

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Романов Мефодий Куприянович

Мать: Агрофена Анисимовна

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
?.07.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова По Мужу Мария Фоминична

Смерть
09.05.1972
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