Романов Николай Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти09.05.1972
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Романов Мефодий Куприянович
Мать: Агрофена Анисимовна
Военная служба
?.07.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова По Мужу Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1972