Романова По Мужу Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно