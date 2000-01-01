Романова По Мужу Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова По Мужу Мария Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай Мефодьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай Мефодьевич

Смерть
Неизвестно
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