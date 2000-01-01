Огородникова Ирина Никановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Огородников Ефимей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1697
Сын: Огородников Клемонтей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Огородников Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Огородников Мосей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно