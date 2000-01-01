Огородникова Ирина Никановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородникова Ирина Никановна

Огородникова Ирина Никановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Огородников Ефимей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1697

Сын: Огородников Клемонтей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Огородников Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Огородников Мосей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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