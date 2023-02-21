Огородников Клемонтей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Клемонтей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Огородников Василий Михайлович

Мать: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Огородников Прохор Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Огородников Савва Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Огородников Ефим Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1744
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