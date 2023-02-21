Огородников Клемонтей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Рождение ребёнка
1724
Сын: Огородников Прохор Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Огородников Савва Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Огородников Ефим Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1744