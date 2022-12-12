Огородников Анисим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ладыгина Христина Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Борозина Марина Анисимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Огородников Харитон Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759