Огородников Анисим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Анисим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Огородников Василий Михайлович

Мать: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ладыгина Христина Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Борозина Марина Анисимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Огородников Харитон Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
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