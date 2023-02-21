Огородников Мосей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти18.03.1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Огородников Степан Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Злобина Катерина Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Тимкина Дарья Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Сын: Огородников Федор Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Попцова Параскева Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Вершинина Татьяна Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Сын: Огородников Алексей Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Новокшенова Катерина Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Анна Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Сын: Огородников Макар Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Сын: Огородников Артамон Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Дочь: Евдокия Мосеевна
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна
Сын: Огородников Михаил Мосеевич
Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна