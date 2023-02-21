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Огородников Мосей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

18.03.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Огородников Василий Михайлович

Мать: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Огородников Степан Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Злобина Катерина Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Тимкина Дарья Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Огородников Федор Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Попцова Параскева Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Вершинина Татьяна Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огородников Алексей Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Новокшенова Катерина Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Огородников Макар Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Артамон Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
04.08.1758

Дочь: Евдокия Мосеевна

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
06.09.1761

Сын: Огородников Михаил Мосеевич

Мать ребёнка: Огородникова Васса Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Васса Сергеевна

Смерть
18.03.1785
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