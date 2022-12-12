Огородников Михаил Мосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Огородников Епифан Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Васильевна
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Сын: Огородников Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Сын: Огородников Филимон Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Сын: Огородников Дионисий Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Сын: Огородников Диомид Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Дочь: Епистемия Михайловна
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Сын: Огородников Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Васильевна