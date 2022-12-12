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Огородников Михаил Мосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1761

Отец: Огородников Мосей Васильевич

Мать: Огородникова Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.1787

Сын: Огородников Епифан Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Огородников Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Огородников Филимон Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Огородников Дионисий Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Огородников Диомид Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Епистемия Михайловна

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Огородников Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Огородникова Анастасия Тарасовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анастасия Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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