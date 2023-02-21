Огородникова (Малых) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1787
Сын: Огородников Епифан Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно