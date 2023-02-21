Огородникова (Малых) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Малых) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1787

Сын: Огородников Епифан Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Михаил Мосеевич

Смерть
Неизвестно
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