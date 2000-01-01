Огородникова Анастасия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Огородников Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Огородников Филимон Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Огородников Дионисий Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Огородников Диомид Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Епистемия Михайловна
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Огородников Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно