Огородникова Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Анастасия Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Огородников Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Огородников Филимон Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Огородников Дионисий Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Огородников Диомид Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Епистемия Михайловна

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Огородников Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Огородников Михаил Мосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Михаил Мосеевич

Смерть
Неизвестно
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