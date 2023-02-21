Огородникова (Ермолина) Васса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти13.05.1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Ермолин Сергей Михайлович
Сын: Огородников Степан Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Злобина Катерина Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Тимкина Дарья Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Сын: Огородников Федор Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Попцова Параскева Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Вершинина Татьяна Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Сын: Огородников Алексей Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Новокшенова Катерина Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Сын: Огородников Макар Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Анна Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Сын: Огородников Артамон Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Дочь: Евдокия Мосеевна
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич
Сын: Огородников Михаил Мосеевич
Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич