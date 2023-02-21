Огородникова (Ермолина) Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Ермолина) Васса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

13.05.1785

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Ермолин Сергей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Огородников Степан Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Злобина Катерина Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Тимкина Дарья Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Огородников Федор Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Попцова Параскева Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Вершинина Татьяна Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Огородников Алексей Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Новокшенова Катерина Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Огородников Макар Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Артамон Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1758

Дочь: Евдокия Мосеевна

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1761

Сын: Огородников Михаил Мосеевич

Отец ребёнка: Огородников Мосей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Мосей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
заимка Барановская
Смерть
13.05.1785
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