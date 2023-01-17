Огородников Макар Мосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Макар Мосеевич

Огородников Макар Мосеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Огородников Мосей Васильевич

Мать: Огородникова Васса Сергеевна

Бракосочетание
22.01.1764

Жена: Огородникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1764

Сын: Огородников Григорий Макарович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Огородников Елисей Макарович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
20.01.1768

Сын: Огородников Ефим Макарович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лянгасова Мавра Макаровна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
01.11.1774

Сын: Огородников Козьма Макарович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
17.10.1776

Сын: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
13.06.1779

Дочь: Акилина Макаровна

Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Ксения Антоновна

Смерть
1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close