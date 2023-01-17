Огородников Макар Мосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
22.01.1764
Рождение ребёнка
23.11.1764
Сын: Огородников Григорий Макарович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Огородников Елисей Макарович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.1768
Сын: Огородников Ефим Макарович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лянгасова Мавра Макаровна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
01.11.1774
Сын: Огородников Козьма Макарович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
17.10.1776
Сын: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
13.06.1779
Дочь: Акилина Макаровна
Мать ребёнка: Огородникова Ксения Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794