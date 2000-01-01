Огородникова (Русских) Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1767
Сын: Огородников Елисей Макарович
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Рождение ребёнка
20.01.1768
Сын: Огородников Ефим Макарович
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лянгасова Мавра Макаровна
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Рождение ребёнка
01.11.1774
Сын: Огородников Козьма Макарович
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Рождение ребёнка
17.10.1776
Сын: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Рождение ребёнка
13.06.1779
Дочь: Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795