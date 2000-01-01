Огородникова (Русских) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Русских) Ксения Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Русских Антон Афанасьевич

Мать: Русских Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Огородников Елисей Макарович

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Рождение ребёнка
20.01.1768

Сын: Огородников Ефим Макарович

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лянгасова Мавра Макаровна

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Рождение ребёнка
01.11.1774

Сын: Огородников Козьма Макарович

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Рождение ребёнка
17.10.1776

Сын: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Рождение ребёнка
13.06.1779

Дочь: Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Огородников Макар Мосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Макар Мосеевич

Смерть
После 1795
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