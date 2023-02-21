Огородников Егор (Георгий) Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1776
Дата смертиПосле 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1776
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Георгиевна
Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Огородников Илья Егорович
Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородников Федор Егорович
Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1854