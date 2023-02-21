Огородников Егор (Георгий) Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Егор (Георгий) Макарович

Огородников Егор (Георгий) Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1776

Дата смерти

После 1854

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1776

Отец: Огородников Макар Мосеевич

Мать: Огородникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Георгиевна

Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Огородников Илья Егорович

Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородников Федор Егорович

Мать ребёнка: Огородникова Саламония Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Саламония Спиридоновна

Смерть
После 1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close