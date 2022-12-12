Огородников Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Огородников Михаил Афонисьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Огородников Ефимей Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна
Рождение ребёнка
1697
Сын: Огородников Клемонтей Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Огородников Анисим Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Огородников Мосей Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна
Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1722