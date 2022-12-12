Огородников Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Василий Михайлович

Огородников Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Огородников Михаил Афонисьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Огородников Ефимей Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Огородников Клемонтей Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Огородников Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Огородников Мосей Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Ирина Никановна

Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Ирина Никановна

Смерть
После 1722
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close