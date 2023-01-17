Огородников Ефимей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Рождение ребёнка
1717
Сын: Огородников Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Огородникова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Огородников Степан Ефимович
Мать ребёнка: Огородникова Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1744