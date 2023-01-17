Огородников Ефимей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Ефимей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Огородников Василий Михайлович

Мать: Огородникова Ирина Никановна

Рождение ребёнка
1717

Сын: Огородников Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Огородникова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Огородников Степан Ефимович

Мать ребёнка: Огородникова Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Марфа Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кореповщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1744
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