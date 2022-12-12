Шевелёв Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения19.01.1938
Дата смерти21.04.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938
Отец: Шевелёв Фёдор Иванович
Место жительства
С 19.01.1938 по 21.04.1984
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Военная служба
С 1956 по 1958
Бракосочетание
После 1958
Работа или профессия
С 1958 по 1984
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работал водителем в редакции газеты "Ленинское знамя", затем перешёл на хлебозавод, был водителем хлебовозки, так же работал водителем МАЗа
Рождение ребёнка
29.09.1961
Дочь: Рыбка Елена Михайловна
Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Костина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1972
Дочь: Батагова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1976
Сын: Шевелёв Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна
Смерть
21.04.1984
Киргизия
Умер папа находясь в командировке в Киргизии