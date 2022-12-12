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Шевелёв Михаил Фёдорович

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

19.01.1938

Дата смерти

21.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938

Отец: Шевелёв Фёдор Иванович

Мать: Шевелёва Мария Григорьевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Место жительства
С 19.01.1938 по 21.04.1984
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Военная служба
С 1956 по 1958
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
После 1958

Жена: Шевелёва Валентина Ивановна

Работа или профессия
С 1958 по 1984
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работал водителем в редакции газеты "Ленинское знамя", затем перешёл на хлебозавод, был водителем хлебовозки, так же работал водителем МАЗа
Рождение ребёнка
29.09.1961

Дочь: Рыбка Елена Михайловна

Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: Костина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.04.1972

Дочь: Батагова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Шевелёв Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Шевелёва Валентина Ивановна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
21.04.1984
Киргизия
Умер папа находясь в командировке в Киргизии
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