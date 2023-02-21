Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Григорий Иаковлевич ?

Мать: Шашкова Незнаю

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932

Дочь: Шевелёва Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шевелёв Фёдор Иванович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Шевелёв Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Шевелёв Фёдор Иванович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелёв Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Пооживала по ул.Кирова 96
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Незнаю

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Второй муж
Смерть
1975
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
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