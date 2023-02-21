Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна
Место рожденияКаскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашков Григорий Иаковлевич ?
Мать: Шашкова Незнаю
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932
Дочь: Шевелёва Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шевелёв Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1938
Отец ребёнка: Шевелёв Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Пооживала по ул.Кирова 96
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Незнаю
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Второй муж
Смерть
1975
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район