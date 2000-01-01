город Каскелен, Карасайский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

Каскелен

Карасайский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Верненский уезд, Алматинский станичный юрт
4Любовный выс.Аулов: 283. Всех дворов: 6. 1192. Других сословий: 356.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская городская администрация
город КаскеленҚаскелең қ.195220100

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