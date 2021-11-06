Шевелёв Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти19.07.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шевелёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932
Дочь: Шевелёва Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1938
Мать ребёнка: Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна
Военная служба
С 1941 по 19.07.1943
Пропал без вести (военное)
19.07.1943
Смерть
19.07.1943
Служил в 11-й ШИСБР. Пропал без вести при форсировании реки Северский Донец 17 июля 1943 года