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Шевелёв Фёдор Иванович

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

19.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шевелёв Иван

Мать: Шевелёва Анастасия Алексеевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1932

Дочь: Шевелёва Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Шевелёв Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Шевелёва (Шашкова) Мария Григорьевна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Военная служба
С 1941 по 19.07.1943
Пропал без вести (военное)
19.07.1943
Смерть
19.07.1943
Служил в 11-й ШИСБР. Пропал без вести при форсировании реки Северский Донец 17 июля 1943 года

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