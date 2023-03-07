Шевелёва (Рожкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелёва (Рожкова) Валентина Ивановна

Шевелёва (Рожкова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: Рожков Иван Алексеевич

Мать: Рожкова Прасковья Александровна

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Образование
С 01.09.1948 по 30.05.1958
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Училась в средней школе номер 3
Бракосочетание
После 1958

Муж: Шевелёв Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
29.09.1961

Дочь: Рыбка Елена Михайловна

Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1962 по 1991
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Проживала по ул.Кирова 96
Место жительства
По 1962
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: Костина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
22.04.1972

Дочь: Батагова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Шевелёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Место жительства
С ?.07.1991
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Проживает по ул.Осташова 14
Работа или профессия
По 1991
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работала в редакции газеты "Ленинское знамя" секретарь-машинисткой и корректор, из газеты вышла на пенсию
Работа или профессия
2021
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Работает в храме Воскресения Христова свечницей в свечном ларьке
Место жительства
Неизвестно
Остречины, Ивинский разлив
Жили в Остречинах до самого затопления
Место жительства
Неизвестно
с.Молоково, Калининская область
После рождения с родителями и сёстрами жила в селе Молоково, Калининской области, ныне Тверская, затем переехали в Остречины, из Остречин в Подпорожье
Работа или профессия
Неизвестно
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работала на почте, почтальоном
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close