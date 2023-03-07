Шевелёва (Рожкова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Образование
С 01.09.1948 по 30.05.1958
Училась в средней школе номер 3
Бракосочетание
После 1958
Рождение ребёнка
29.09.1961
Дочь: Рыбка Елена Михайловна
Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович
Место жительства
С 1962 по 1991
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Проживала по ул.Кирова 96
Место жительства
По 1962
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Костина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
22.04.1972
Дочь: Батагова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
17.08.1976
Сын: Шевелёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шевелёв Михаил Фёдорович
Место жительства
С ?.07.1991
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Проживает по ул.Осташова 14
Работа или профессия
По 1991
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работала в редакции газеты "Ленинское знамя" секретарь-машинисткой и корректор, из газеты вышла на пенсию
Работа или профессия
2021
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Работает в храме Воскресения Христова свечницей в свечном ларьке
Место жительства
Неизвестно
Остречины, Ивинский разлив
Жили в Остречинах до самого затопления
Место жительства
Неизвестно
с.Молоково, Калининская область
После рождения с родителями и сёстрами жила в селе Молоково, Калининской области, ныне Тверская, затем переехали в Остречины, из Остречин в Подпорожье
Работа или профессия
Неизвестно
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Работала на почте, почтальоном