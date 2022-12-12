Костина (Шевелёва) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Шевелёва) Наталья Михайловна

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Место рождения

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область

Дата рождения

16.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970

Отец: Шевелёв Михаил Фёдорович

Мать: Шевелёва Валентина Ивановна

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Место жительства
С 16.02.1970 по 15.07.1985
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Образование
С 01.09.1977 по 30.05.1985
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район, Казахстан
Училась с 1го по 8й класс в средней школе им. А.С.Пушкина
Место жительства
С 15.07.1985 по ?.07.1993
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Образование
С 01.09.1985 по 30.05.1988
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Училась в СГПТУ номер 211(244), в группе 97 по профессии кассир-контролёр продовольственных товаров
Крещение
1987
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения в храме Воскресения Христова совершил о.Александр Шубин
Бракосочетание
15.10.1988

Муж: Костин Владимир Алексеевич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С ?.10.1988 по ?.03.1994
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Ясли-сад номер 30 "Лесная полянка", помощник воспитателя
Рождение ребёнка
26.06.1989

Сын: Костин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир Алексеевич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.05.1991

Сын: Костин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир Алексеевич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С ?.07.1993 по ?.08.1998
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С 1996 по 2009
Колпино, Царскосельский уезд
Работала няней на дому с 1996 по 1998 в Тосно, с 2002 по 2009 в Колпино
Место жительства
С ?.08.1998 по 2013
Колпино, Царскосельский уезд
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