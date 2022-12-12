Костина (Шевелёва) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970
Место жительства
С 16.02.1970 по 15.07.1985
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Образование
С 01.09.1977 по 30.05.1985
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район, Казахстан
Училась с 1го по 8й класс в средней школе им. А.С.Пушкина
Место жительства
С 15.07.1985 по ?.07.1993
Образование
С 01.09.1985 по 30.05.1988
Училась в СГПТУ номер 211(244), в группе 97 по профессии кассир-контролёр продовольственных товаров
Крещение
1987
Таинство крещения в храме Воскресения Христова совершил о.Александр Шубин
Бракосочетание
15.10.1988
Работа или профессия
С ?.10.1988 по ?.03.1994
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Ясли-сад номер 30 "Лесная полянка", помощник воспитателя
Рождение ребёнка
26.06.1989
Сын: Костин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.05.1991
Сын: Костин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир Алексеевич
Место жительства
С ?.07.1993 по ?.08.1998
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С 1996 по 2009
Работала няней на дому с 1996 по 1998 в Тосно, с 2002 по 2009 в Колпино
Место жительства
С ?.08.1998 по 2013