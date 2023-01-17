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Костин Владимир Алексеевич

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1965

Отец: Костин Алексей Александрович

Мать: Костина Анна Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.10.1988

Жена: Костина Наталья Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1989

Сын: Костин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Костина Наталья Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
1989
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.05.1991

Сын: Костин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Костина Наталья Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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