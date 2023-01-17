Костин Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1965
Бракосочетание
15.10.1988
Рождение ребёнка
26.06.1989
Сын: Костин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Костина Наталья Михайловна
Крещение
1989
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.05.1991
Сын: Костин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Костина Наталья Михайловна