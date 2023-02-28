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Костин Алексей Александрович

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.04.1927

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927

Отец: Костин Александр Иванович

Мать: Костина Мария Фёдоровна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1954

Сын: Костин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1956

Сын: Костин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1965

Сын: Костин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Анна Михайловна

Смерть
?.03.1994
Похороны
?.03.1994
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Отпевание проходило в храме Воскресения Христова п. Важины ( Курпово). Отпевал священник Михаил Рыбка
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