Костин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения24.04.1927
Дата смерти?.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927
Отец: Костин Александр Иванович
Мать: Костина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.07.1954
Сын: Костин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1956
Сын: Костин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1965
Сын: Костин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Анна Михайловна
Смерть
?.03.1994
Похороны
?.03.1994
Отпевание проходило в храме Воскресения Христова п. Важины ( Курпово). Отпевал священник Михаил Рыбка