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Костин Михаил Владимирович

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1989

Отец: Костин Владимир Алексеевич

Мать: Костина (Шевелёва) Наталья Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
?.09.1989
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил о.Виталий Клименко в храме Воскресения Христова. Крёстные родители Рыбка Артур и Батагова Ирина
Образование
01.09.1996
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
В первый класс пошел в 1996 году в школу-лицей номер 3. В Тосно закончил 1 и 2 класс, с 3го по 11й класс обучался в школе 478 г. Колпино, после окончания школы поступил в ТКУиК на факультет Туристичес... Показать все
Бракосочетание
17.10.2015

Жена: Костина (Колобкова) Наталья Валерьевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.09.2017

Дочь: Костина Полина Михайловна

Мать ребёнка: Костина (Колобкова) Наталья Валерьевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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