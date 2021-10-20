Костин Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1989
Крещение
?.09.1989
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил о.Виталий Клименко в храме Воскресения Христова. Крёстные родители Рыбка Артур и Батагова Ирина
Образование
01.09.1996
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
В первый класс пошел в 1996 году в школу-лицей номер 3. В Тосно закончил 1 и 2 класс, с 3го по 11й класс обучался в школе 478 г. Колпино, после окончания школы поступил в ТКУиК на факультет Туристичес... Показать все
Бракосочетание
17.10.2015
Рождение ребёнка
03.09.2017
Дочь: Костина Полина Михайловна
Мать ребёнка: Костина (Колобкова) Наталья Валерьевна