Костина Полина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2017
Крещение
22.09.2017
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил протоиерей Михаил Ванчугов в храме преподобного Алексия человека Божиего. Крёстные родители Рыбка Елена, Батагова Ирина, Костин Дмитрий. В крещении имя Пелагия