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Костина Полина Михайловна

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Место рождения

Колпино, Царскосельский уезд

Дата рождения

03.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2017

Отец: Костин Михаил Владимирович

Мать: Костина Наталья Валерьевна

Колпино, Царскосельский уезд
Крещение
22.09.2017
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил протоиерей Михаил Ванчугов в храме преподобного Алексия человека Божиего. Крёстные родители Рыбка Елена, Батагова Ирина, Костин Дмитрий. В крещении имя Пелагия
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