Костина (Патрашкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Патрашкина) Анна Михайловна

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Место рождения

Матвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет

Дата рождения

09.04.1929

Дата смерти

27.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929

Отец: Патрашкин Михаил Степанович

Мать: Патрашкина Пелагея Егоровна

Матвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет
Рождение ребёнка
30.07.1954

Сын: Костин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1956

Сын: Костин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1965

Сын: Костин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Алексей Александрович

Смерть
27.11.2005
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