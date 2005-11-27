Костина (Патрашкина) Анна Михайловна
Место рожденияМатвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет
Дата рождения09.04.1929
Дата смерти27.11.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1929
Матвеева Сельга, Шелтозерский сельсовет
Рождение ребёнка
30.07.1954
Сын: Костин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
19.04.1956
Сын: Костин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
11.11.1965
Сын: Костин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2005