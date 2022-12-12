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Костин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1991

Отец: Костин Владимир Алексеевич

Мать: Костина Наталья Михайловна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
?.08.1991
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил иерей Михаил Рыбка в храме Воскресения Христова, крёстные родители Костин Алексей и Рыбка Анна
Образование
01.09.1998
Колпино, Царскосельский уезд
В первый класс пошел в 1998 году в школу номер 478, закончил 9 классов, после окончания поступил в ТКУиК на факультет туристический бизнес
Бракосочетание
28.08.2019

Жена: Мальцева Ирина Дмитриевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.2020

Сын: Костин Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Мальцева Ирина Дмитриевна

Колпино, Царскосельский уезд
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