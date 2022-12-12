Костин Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1991
Крещение
?.08.1991
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Таинство крещения совершил иерей Михаил Рыбка в храме Воскресения Христова, крёстные родители Костин Алексей и Рыбка Анна
Образование
01.09.1998
В первый класс пошел в 1998 году в школу номер 478, закончил 9 классов, после окончания поступил в ТКУиК на факультет туристический бизнес
Бракосочетание
28.08.2019
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.2020
Мать ребёнка: Мальцева Ирина Дмитриевна