Батагова (Шевелёва) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1972
Место жительства
С 22.04.1972 по ?.06.1987
Проживала по ул.Кирова 96, в 1987 году переехала в Ленинградскую область.
Образование
С 01.09.1979 по 30.05.1987
Закончила 8 классов в средней школе им. А. С.Пушкина, классный руководитель Бутина Зинаида Ивановна
Крещение
1987
Крещение совершил о.Александр Шубин в храме Воскресения Христова
Образование
С 01.09.1987 по 30.05.1990
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
С 1987 по 1990 получала образование в СГПТУ 211, ныне лицей "Возрождение", окончив получила профессию Кассир-контролёр продовольственных товаров
Работа или профессия
С 1990
Работает в храме Воскресения Христова регентом
Рождение ребёнка
15.02.1991
Сын: Батагов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Батагов Алексей Владимирович
Бракосочетание
31.07.1991
Место жительства
С 1997
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Проживает по ул. Набережная 11