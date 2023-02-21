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Батагов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район

Дата рождения

15.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991

Отец: Батагов Алексей Владимирович

Мать: Батагова Ирина Михайловна

Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Бракосочетание
17.07.2011

Жена: Батагова Зинаида Игоревна

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
06.06.2012

Сын: Батагов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна

Волхов, Ленинградская область, Волховский район
Рождение ребёнка
24.06.2015

Сын: Батагов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.2018

Сын: Батагов Артемий Владимирович

Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.2021

Сын: Батагов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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