Батагов Владимир Алексеевич
Место рожденияКаскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Дата рождения15.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991
Каскелен, Алма-Атинская область, Каскеленский район
Бракосочетание
17.07.2011
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
06.06.2012
Сын: Батагов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна
Волхов, Ленинградская область, Волховский район
Рождение ребёнка
24.06.2015
Сын: Батагов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна
Рождение ребёнка
25.09.2018
Сын: Батагов Артемий Владимирович
Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна
Рождение ребёнка
07.07.2021
Сын: Батагов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Батагова Зинаида Игоревна