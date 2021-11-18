Батагова (Вересова) Зинаида Игоревна
Место рожденияПодпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Дата рождения22.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1991
Бракосочетание
17.07.2011
Рождение ребёнка
06.06.2012
Сын: Батагов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.2015
Сын: Батагов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.2018
Сын: Батагов Артемий Владимирович
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.2021
Сын: Батагов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич