Батагова (Вересова) Зинаида Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батагова (Вересова) Зинаида Игоревна

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Место рождения

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район

Дата рождения

22.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1991

Отец: Вересов Игорь

Мать: Вересова (Малютина) Светлана Евгеньевна

Бракосочетание
17.07.2011

Муж: Батагов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
06.06.2012

Сын: Батагов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
24.06.2015

Сын: Батагов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.2018

Сын: Батагов Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.2021

Сын: Батагов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Батагов Владимир Алексеевич

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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