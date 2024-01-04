Вересова (Малютина) Светлана Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1973
Отец: Малютин Евгений
Мать: Малютина Валентина
Рождение ребёнка
22.02.1991
Дочь: Батагова Зинаида Игоревна
Отец ребёнка: Вересов Игорь
Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
25.06.1994
Дочь: Вересова Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Вересов Игорь
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вересов Игорь