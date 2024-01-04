Вересова (Малютина) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова (Малютина) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1973

Отец: Малютин Евгений

Мать: Малютина Валентина

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1991

Дочь: Батагова Зинаида Игоревна

Отец ребёнка: Вересов Игорь

Подпорожье, Ленинградская область, Подпорожский район
Рождение ребёнка
25.06.1994

Дочь: Вересова Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Вересов Игорь

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Игорь

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