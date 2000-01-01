Груздева (Пьянова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1893
Дата смерти18.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893
Бракосочетание
06.02.1913
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гусева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Агафонович
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Гусева Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Агафонович
с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
18.04.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область