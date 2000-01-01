Груздева (Пьянова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Пьянова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1893

Дата смерти

18.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1893

Отец: Пьянов Алексей Тимофеевич

Мать: Пьянова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Груздев Иван Агафонович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гусева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Агафонович

Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Гусева Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Агафонович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
18.04.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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