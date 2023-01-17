Груздев Иван Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Иван Агафонович

Груздев Иван Агафонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

16.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Груздев Агафон Фёдорович

Мать: Груздева Мария(Марина) Ивановна

Бракосочетание
06.02.1913

Жена: Груздева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гусева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Гусева Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.10.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close