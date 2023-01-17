Груздев Иван Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти16.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
06.02.1913
Жена: Груздева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гусева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Гусева Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Анна Алексеевна
Смерть
16.10.1976
Похороны
Неизвестно