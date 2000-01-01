Гусева (Груздева) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Груздева) Анисия Ивановна

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Место рождения

с. Селитьба Нижегородской губ.

Дата рождения

29.12.1915

Дата смерти

30.05.1994

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1915

Отец: Груздев Иван Агафонович

Мать: Груздева Анна Алексеевна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Иванович

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Алексей Иванович

Смерть
30.05.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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