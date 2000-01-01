Гусева (Груздева) Анисия Ивановна
Место рожденияс. Селитьба Нижегородской губ.
Дата рождения29.12.1915
Дата смерти30.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1915
Отец: Груздев Иван Агафонович
Мать: Груздева Анна Алексеевна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
11.01.1960
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область